Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'ye selam yolladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Kayseri'de düzenlenen miting ve yapılan yatırımlara değinerek Kayseri halkına selam yolladı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, Erdoğan'ın Kayseri'ye seslenişini resmi twitter hesabından paylaşarak ' Ve Aleykümselam' cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada, "önceki hafta sonu Kayseri'deydim, 30 milyar liralık yatırımı hizmete açarken 24 milyar liralık hızlı tren hattı projesinin de temelini attım. Resmi rakamla 70 bin kişinin katıldığı Kayseri'deki törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgi ve alakası bizler için ayrı bir teveccühdür. Kayserili kardeşlerimize bir kez daha selamlarımı gönderiyorum" şeklinde konuştu.