Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

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  • 03.06.2022 18:42
  • Güncelleme: 03.06.2022 20:48
Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Türkiye Kupası final maçından bu yana İstanbul’da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü bulmak için kolları sıvadı. Başkan Berna Gözbaşı, bu çerçevede bugün Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Başkan Gözbaşı, İstanbul’da yapılan görüşmede Ömer Erdoğan’dan isteklerini, nasıl bir transfer politikası izleyeceğini soran ve neler verebileceğini anlattı. Kayserispor’un mali durumu ve önündeki engeller ile ilgili de konuşulan görüşme, ikinci bir görüşme yapmak üzere sonlandırıldı.

İHA

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