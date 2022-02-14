Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yenilmeden noktalayan takımının başarı çıtasının yükseleceğini söyledi.

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  • 14.02.2022 09:56
  • Güncelleme: 14.02.2022 10:29
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtamızı yükselteceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yenilmeden noktalayan takımının başarı çıtasının yükseleceğini söyledi.

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi eledikten sonra Süper Lig maçında da Galatasaray ile İstanbul’da berabere kalan Kayserispor, çıkışını sürdürdü. Rakiplerine karşı iyi bir oyun sergileyen sarı kırmızılı takımda moraller yerinde. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sergilenen futbol ve alınan sonuçlardan son derece memnun. Başkan Gözbaşı, "Son bir haftada İstanbul’da iki önemli maçtan alnının akıyla çıkan futbolcularımızı, teknik yönetimi, tüm Yukatel Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Başarı çıtamızı yükselteceğiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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