Eğitim-Bir-Sen Melikgazi'de Bayrak Değişimi

Eğitim-Bir-Sen Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Başkanı olan gazetemiz yazarlarından Rafet Ural, bir mesaj yayınlayarak meslektaşlarına teşekkür etti.

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  • 14.02.2022 09:53
  • Güncelleme: 14.02.2022 10:00
Eğitim-Bir-Sen Melikgazi'de Bayrak Değişimi
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Eğitim-Bir-Sen Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Rafet Ural şunları söyledi: 'Ben yok biz varız diyerek çıktığımız bu yolda 3 yıl önce bu kardeşlerinizi seçerek omuzlarımıza ağır bir emanet bıraktınız. Şuna canı gönülden inanıyorum ki; yanımızda olmasaydınız, bizleri gönülden desteklemeseydiniz bu sonuca ulaşamazdık. 

Bu işin bir bayrak yarışı olduğunun bilincinde olarak sevgili Sebahattin Durna başkanımız sağlık sebepleri ile aramızdan ayrılma kararı almıştır. Kendisine ve daha önce dava bilinci ve şuuru ile hizmet etmiş tüm başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Eğitim-Bir-Sen Melikgazi ilçe yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantıda OY BİRLİĞİ ve teveccülerinizle başkan seçildim.

Değerli dostlar bu dava gönüllü olmayı istenmeyecek kadar zor ve ortada bırakılmayacak kadar ulvi.

Sizlerden aldığımız güçle ve yetkiyle hem sendikamızda hem de tüm eğitim camiası içerisinde bıkmadan yorulmadan çalışmaya, eğitim-öğretim ortamlarına ve öğretmenlerimizin sorunlarına katkı sunmaya gayret edeceğiz. Bilmeden ve istemeden yanılırsak, hataya düşersek, kararlarımızda isabet ettiremezsek biliyoruz ki dostlarımız bizimledir ve aramızda bizi doğru yola iletecek birileri her zaman bulunacaktır. Lütfen desteklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyiniz.

Rabbim bizi sevsin, birbirimize sevdirsin, içimizdeki kini, nefreti, gururu, hasedi, sevgiye, muhabbete, hayra tebdil eylesin inşallah...'

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