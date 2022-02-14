Trendyol, Almanya'nın moda alanında en hızlı büyüyen ikinci platformu oldu

E-ticaret platformu Trendyol, internet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb'in açıkladığı, Almanya'da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesinin moda kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

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  • 14.02.2022 09:39
  • Güncelleme: 14.02.2022 09:39
Trendyol, Almanya'nın moda alanında en hızlı büyüyen ikinci platformu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

E-ticaret platformu Trendyol, internet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb’in açıkladığı, Almanya’da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesinin moda kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen internet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb, Almanya’da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesini açıkladı. Trendyol, SimilarWeb’in Digital 100 Almanya listesinde moda kategorisinde ziyaret ve etkileşim oranlarıyla en hızlı büyüyen ikinci platform olarak yer aldı. SimilarWeb’in verilerine göre, e-ticaret platformu geçen yılın istatistiklerine göre trafiğini yüzde 266 artırdı.

E-ticaret platformu daha önce de SimilarWeb’in, tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerinin listesine de Türkiye’den ilk 20’ye giren tek şirket olmuştu.

Verilen bilgiye göre Trendyol, Almanya’daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturuyor. Yerli üretimi ve üreticileri destekleyerek, ülkemize döviz girişini artırmak için e-ihracat çalışmalarına hız kazandıran e-ticaret platformu, 50’den fazla global e-ticaret platformu aracılığıyla yerli üreticilerin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıyor. 2021 yılında 4 milyon global müşteriye 6 milyon siparişi ulaştıran e- ticaret platformu, yerli üreticilerin 100 ülkeye e-ihracat yapmasını sağladı.

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