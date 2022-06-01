Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan teşekkür

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Hikmet Karaman’a teşekkür mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Teknik Direktör Hikmet Karaman için teşekkür paylaşımı yaptı. Berna Gözbaşı paylaşımında, "Sezon başında yeniden kurduğumuz kadromuz ile ligin 2. haftasından itibaren özveri ile mücadele eden, tüm birikimini ortaya koyan teknik direktörümüz Hikmet Karaman’a bundan sonraki futbol kariyerinde üstün başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hikmet hocam" cümleleri kullandı.

Diğer yandan Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Thiam da, "Her şey için teşekkürler" mesajı paylaştı.