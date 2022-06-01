Tahir Nursaçan'dan suç duyurusu

Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, kendisine iftira atıldığını söyleyerek, OSB’nin eski 4 çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında açılan dava çerçevesinde 2 kez hakim karşısına çıkan görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, OSB’nin eski 4 çalışanı hakkında savcılığa şikayette bulundu. Kendisine atılan iftiradan dolayı mahkemede yargılandığını iddia eden Nursaçan, üzerine atılı suçların kendisinin değil, Kayseri OSB Ruhsat Proje Eski Müdürü A.E., Kayseri OSB Elektrik Eski Müdürü H.N.S., Kayseri OSB İtfaiye Eski Müdürü H.K. ve Kayseri OSB Fen İşleri Yol İnşaat Eski Şefi A.E.’nin gerçekleştirdiğini belirtti.

Nursaçan kendisinin göreve geldiği ilk günden itibaren sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirdiğini ve Kayseri OSB’nin gelişimi, temsili ve menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini belirttiği suç duyurusunda, şikayet ettiği şüphelilerin kendisine kumpas kurduğunu ve yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, cezalandırılmasını talep etti.