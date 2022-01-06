Kayserispor - Altay maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

PAYLAŞ
  • 06.01.2022 12:46
  • Güncelleme: 06.01.2022 13:36
Kayserispor - Altay maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig’in 20.haftasında Kayseri’de oynanacak Yukatel Kayserispor - Altay müsabakasına hakem Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu maçta Serkan Çimen ve Cemil Tunç yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Mehmet Türkmen belirlendi.

9 Ocak Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 16.00’de başlayacak. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor

Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor

Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı

Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı

Başkan Büyükkılıç kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami'nde sona yaklaşıldı

Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami'nde sona yaklaşıldı

Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu

Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu

Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

2
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

3
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonluk tarihi eser operasyonu

Milyonluk tarihi eser operasyonu

Milletvekili Ataş' Hep manav, kasap suçlu yahu şu AKP'nin hiç mi suçu yok' dedi

Milletvekili Ataş' Hep manav, kasap suçlu yahu şu AKP'nin hiç mi suçu yok' dedi

DAHA FAZLA
Kayseri Pazar Esnafı Pahalılıktan Yakınıyor

Kayseri Pazar Esnafı Pahalılıktan Yakınıyor

Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 12 yıl hapis

Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 12 yıl hapis

Yazar Hayati İnanç velilerle buluştu

Yazar Hayati İnanç velilerle buluştu

Yücel'den 'kırsal alan' tepkisi

Yücel'den 'kırsal alan' tepkisi

Talas'ta 'Gençlerle Kitap Sohbetleri' devam ediyor

Talas'ta 'Gençlerle Kitap Sohbetleri' devam ediyor