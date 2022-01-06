Başkan Büyükkılıç kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenciler için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, kazada yaralanan öğrencileri de tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

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  • 06.01.2022 12:44
  • Güncelleme: 06.01.2022 13:31
Başkan Büyükkılıç kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenciler için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, kazada yaralanan öğrencileri de tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün Erciyes Dağı dönüşünde Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi’nde yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası, vefat eden öğrenciler için baş sağlığı, yaralı öğrenciler için acil şifalar temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, elim kazanın ardından yaralanan öğrencileri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Büyükkılıç, yaralıların durumları hakkında doktorlardan bilgi alırken, yaralı öğrencilerle tek tek ilgilendi. Başkan Büyükkılıç, kazada hayatını kaybeden Hilal Sıkar ve Kürşad Samed Özçine için Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi önünde düzenlenen törene katıldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, vefat eden öğrencilerin yakınları ile akademisyenler ve öğrencilerin de katıldığı cenaze töreninde helallik alındı, dualar edildi.

Törenin ardından, elim kazada vefat eden Hilal Sıkar’ın naaşı memleketi Hatay’a, Kürşad Samed Özçine’nin naaşı ise memleketi Kütahya’ya gönderildi.

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İHA

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