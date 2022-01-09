Kayserispor, Altay maçına önünde Turkovac yazılı formayla çıkacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yarın oynayacağı Altay maçına önünde yerli koronavirüs aşısı 'Turkovac' yazılı formayla çıkacak.

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  • 09.01.2022 10:29
  • Güncelleme: 09.01.2022 10:31
Kayserispor, Altay maçına önünde Turkovac yazılı formayla çıkacak

 Yaklaşık 2 senedir pandemiye neden olan Koronavirüsün son varyantı olan 'Omicron'un artışı sebebiyle Süper Lig'deki birçok takım karşılaşmaya karantinadaki futbolcular nedeniyle eksik kadroyla çıkıyor. Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk yerli koronavirüs aşısı olan Turkovac'ı formasında taşıyacak. Sarı kırmızılılar, ligin 20'nci haftasında ağırlayacağı Altay maçında göğüs reklamı yerinde üzerinde 'Turkovac' yazan forma ile çıkacak. Formanın kollarında ise "Aşını ol" yazısı bulunacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Pandeminin 2 yıllık sürecinde hemen hepimiz bir akrabamızı, dostumuz, arkadaşımızı kaybettik. Aşı şüphesiz daha fazla acıları önledi. Bu aşamada ülkemiz için, insanlık için çok önemli olan yerli aşının Kayserimizden Erciyes Üniversitesi'nden çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Yarın Altay maçına Turkovac göğüs, sırt, şort bandı ve  "Aşını ol" kol bandı ile çıkarak Yukatel Kayserispor olarak bu gururu yaşayacağız. Bu aşamada sponsorlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Maç öncesi İl Sağlık Müdürlüğümüz stat çevresinde çadır kurarak aşıyı taraftarlarımızın ayağına getirecek. Lütfen kendimiz için sevdiklerimiz için aşıyı ihmal etmeyin" ifadesinde bulundu.

BGC

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