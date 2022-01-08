Kayserispor, Altay'ı konuk edecek
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin ikinci bölümünün ilk maçında Altay'ı konuk edecek. Kayserispor ligde çıktığı son 3 maçtan 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sahadan ayrıldı.
- 08.01.2022 15:16
- Güncelleme: 08.01.2022 15:18
Süper Lig'in 20'nci haftasında Yukatel Kayserispor, yarın evinde Altay’ı misafir edecek. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 16:00’da başlayacak olan mücadeleden Kayseri temsilcisi galibiyet alarak 3 puan almayı hedefliyor.
BGC
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