Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Kayserispor ile dirsek temasında.

PAYLAŞ
  • 08.01.2022 15:12
  • Güncelleme: 08.01.2022 15:15
Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kayserispor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ile de görüştü. Sezonun ikinci yarısı için Bertolacci ve Mert Çetin'i kadrosuna dahil eden Yukatel Kayserispor'a sıcak baktığı öğrenilen Abdulkadir için Giresunspor'un da devreye girdiği öğrenildi.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi

Mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi

Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı'na atandı

Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı’na atandı

Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü tartışıldı

Dijitalleşen dünyada öğretmenin rolü tartışıldı

Motorine ve benzine zam

Motorine ve benzine zam

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benli: 'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı'

Benli: 'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı'

Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

DAHA FAZLA
Büyükkılıç gençlerle buluştu

Büyükkılıç gençlerle buluştu

Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'

Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'

Kayserispor, Altay'ı konuk edecek

Kayserispor, Altay’ı konuk edecek

Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi

Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi

Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti

Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti