Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kayserispor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ile de görüştü. Sezonun ikinci yarısı için Bertolacci ve Mert Çetin'i kadrosuna dahil eden Yukatel Kayserispor'a sıcak baktığı öğrenilen Abdulkadir için Giresunspor'un da devreye girdiği öğrenildi.