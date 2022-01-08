Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Kayserispor ile dirsek temasında.
- 08.01.2022 15:12
- Güncelleme: 08.01.2022 15:15
Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kayserispor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ile de görüştü. Sezonun ikinci yarısı için Bertolacci ve Mert Çetin'i kadrosuna dahil eden Yukatel Kayserispor'a sıcak baktığı öğrenilen Abdulkadir için Giresunspor'un da devreye girdiği öğrenildi.
BGC
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