Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Kayserispor kulübüne ve sarı kırmızılı taraftarlara ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 33 sayılı toplantısında Yukatel Kayserispor, kulübüne ceza kararı verdi. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Yukatel Kayserispor Kulübü’nün 27 Aralık 2021 tarihinde oynadığı Sivasspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün D, F ve G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Yukatel Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.