Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Almanya'nın Iserlohn kentinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce Müslüman mezarlığına gerçekleştirilen saldırıda 20 mezarlık tahrip edildi. Iserlohn DİTİB Camisi Dernek Başkanı Doğan Üstün, 'Yetkililerle görüştük, araştırmaları sürüyor. Saldırının gece 01.30 veya 02.00 civarında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor' dedi.

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  • 02.01.2022 09:26
  • Güncelleme: 02.01.2022 09:26
Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Almanya'da Müslüman mezarlıklarına yönelik saldırılar sürüyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Iserlohn kentindeki Müslüman mezarlığına henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Kentin girişinde yer alan mezarlıktaki 100'ün üzerindeki mezarlıktan 20'si tahrip edildi. Iserlohn DİTİB Camisi Dernek Başkanı Doğan Üstün, “Mezarlığımıza çirkin bir saldırı yapıldı. Yeni yıla girdikten sonra mezarlığa ziyarette bulunan kişiler tarafında fark edilen saldırı daha sonra bize haber verildi. Savcılık ve polis de aradı. Olay yerinde 2 saate yakın inceleme yaptılar" dedi. Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Üstün, “Yetkililerle görüştük, araştırmaları sürüyor. 20 civarında mezar taşı tahrip edilmiş. Saldırılar Müslüman mezarlıklarına yapılmış. Saldırının gece 01.30 veya 02.00 civarında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor" bilgisini paylaştı.

"Iserlohn yetkililerinden bu hainlerin yakalanmasını istiyoruz"

Tahrip edilen mezarlıkları görüntüleyen Mikail Işık ise videoda, "01.01.2022. Iserlohn Müslüman Mezarlığına haince saldırı oldu. Hasar verildi mezarlara. Gördüğünüz gibi vatandaşlar geliyor mezarlıklarını düzeltmeye çalışıyorlar. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim İslam düşmanlarına da fırsat vermesin. Gördüğünüz üzere herkes şu anda mezarları topluyor, bakımını yapıyorlar" dedi.

Işık, "Biz bunların bakımlarını yenileriz. Ama bu İslam düşmanlarının zalimlikleri yanlarına kalmamalı. Suçlar bulunup cezasına çekmeli. Yaşadığımız yerden isteğimiz bu. Iserlohn yetkililerinden bu hainlerin yakalanmasını istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Camilere saldıranlar, mezarlıklara saldıranlar suçlular yakalanmalı, cezasını çekmeli. İsteğimiz, talebimiz bu yönde" ifadelerini kullandı. "Gün geçmiyor ki Almanya'da böyle olaylar yaşanmamış olsun" diyen Işık, "Maalesef böyle olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Ama her türlü hakkımızı, her türlü imkanlarımızı zorlayarak arayacağız" şeklinde konuştu.

İHA

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