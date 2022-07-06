Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak

Kayserispor ligin ilk yarısında oynayacağı 18 maçın 9'unu deplasmanda oynayacak.

PAYLAŞ
  • 06.07.2022 15:51
  • Güncelleme: 06.07.2022 18:18
Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor ligin ilk yarısında oynayacağı 18 maçın 9’unu deplasmanda oynayacak.

Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısında 9 maçını içeride 9 maçını deplasmanda oynayacak. Kayserispor’un sezona Beşiktaş maçı ile başlayacak. Ligin son maçı ise Sivasspor ile oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde mücadele edecek 19 takımın maç fikstürü belli oldu. 19 takım arasında bulunan Kayserispor, ilk hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak, ligi de Demir Grup Sivasspor maçı ile noktalayacak.

Kayserispor, ligin ilk yarısında 9 kez sahasında 9 kez de deplasmanda mücadele verecek. Kayserispor, ligin ilk yarısında 4 büyüklerden Galatasaray ve Trabzonspor ile sahasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de deplasmanda oynayacak.

Kayserispor’un ilk yarıda deplasmanda oynayacağı maçlar şunlar:

1.Hafta: Beşiktaş

3.Hafta: Başakşehir

5.Hafta: Fenerbahçe

7.Hafta: Hatayspor

9.Hafta: Ümraniyespor

11.Hafta: Kasımpaşa

13.Hafta: Gaziantep FK

16.Hafta: Alanyaspor

18.Hafta: Ankaragücü

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bayram namazı saati açıklandı

Kayseri’de bayram namazı saati açıklandı

Hurdacı denetiminde hırsızlık malı 174 malzemeye el konuldu

Hurdacı denetiminde hırsızlık malı 174 malzemeye el konuldu

Hami Kıranatlıoğlu hayatını kaybetti

Hami Kıranatlıoğlu hayatını kaybetti

Başkan Büyüksimitçi: 'Sanayicinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz'

Başkan Büyüksimitçi: 'Sanayicinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz'

Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı

Jandarma, Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 6 bin 693 şahıs sorguladı

Kayserispor 27. kez Süper Lig'de

Kayserispor 27. kez Süper Lig'de

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emniyet mensuplarından muhtarlar toplantısı

Emniyet mensuplarından muhtarlar toplantısı

Hastasının katlettiği Kayserili hekim Develi'de defnedilecek

Hastasının katlettiği Kayserili hekim Develi'de defnedilecek

DAHA FAZLA
Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı

Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı kayıtları başladı

Şehir Mezarlığı'nda ücretsiz araç hizmeti

Şehir Mezarlığı’nda ücretsiz araç hizmeti

Motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi

Motosiklet ve kuş grubu araçlar denetlendi

Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor

Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor

Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak

Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak