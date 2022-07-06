Kayseri'de bayram namazı saati açıklandı
- 06.07.2022 10:56
- Güncelleme: 06.07.2022 10:56
Kurban Bayram Namazı Kayseri’de 05.55’te kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre; Kayseri’de Kurban Bayramı namazını 05.55 de kılacak. Namaz sonrasında ise Bayram Hutbesi dinlenecek.
Kayseri'nin ilçeleri içinse bayram namazı saatleri şu şekilde:
Kocasinan: 05.55
Melikgazi: 05.55
Akkışla: 05.52
Bünyan: 05.53
Develi: 05.55
Felahiye: 05.55
İncesu: 05.56
Hacılar: 05.55
Özvatan: 05.54
Pınarbaşı: 05.51
Sarıoğlan: 05.53
Sarız: 05.51
Talas: 05.55
Tomarza: 05.54
Yahyalı: 05.55
Yeşilhisar: 05.57
1ha
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