Kayseri’de bayram namazı saati açıklandı

Kurban Bayram Namazı Kayseri’de 05.55’te kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre; Kayseri’de Kurban Bayramı namazını 05.55 de kılacak. Namaz sonrasında ise Bayram Hutbesi dinlenecek.

Kayseri'nin ilçeleri içinse bayram namazı saatleri şu şekilde:

Kocasinan: 05.55

Melikgazi: 05.55

Akkışla: 05.52

Bünyan: 05.53

Develi: 05.55

Felahiye: 05.55

İncesu: 05.56

Hacılar: 05.55

Özvatan: 05.54

Pınarbaşı: 05.51

Sarıoğlan: 05.53

Sarız: 05.51

Talas: 05.55

Tomarza: 05.54

Yahyalı: 05.55

Yeşilhisar: 05.57