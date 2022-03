Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Çorum TOKİ Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Mehmet Ali Karaboğa Genç Erkek kategorisinde Türkiye 3 ‘üncüsü olurken, Altunay Hatun Bulut ise Genç Kız kategorisinde Türkiye 4’üncüsü oldu. İki sporcu Türkiye derecesi elde ederek Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

ÇOLAKBAYRAKTAR: DAHA BÜYÜK BAŞARILAR İÇİN DESTEKLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ

Sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Gayemiz; vatandaşlarımızın, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi içindir. Ayrıca sporcularımızın tesislerimizde kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sportif etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin ismini tüm dünyaya, yetiştirdiğimiz güzel ahlaklı örnek sporcularla da duyurmak istiyoruz. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu vesile ile çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.