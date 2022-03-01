Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) şubat ayı meclis toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, son çeyrekte yakalanan yüzde 9’luk büyümenin oldukça iyi olduğunu, 2022 yılında da yüzde 5-6 gibi bir büyüme beklediklerini belirterek, büyüme rakamlarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ülke ekonomisinde yakalanan değişim ve dönüşümün sürdürülebilir olması gerektiğine değinen Özkaya, dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin hem ulusal, hem de küresel rekabette geriye düşme riskleri olduğunu belirterek, “Pandemi ile birlikte ülke olarak yeni avantajlar yakalamış durumdayız. Bu avantajları daha fazla ürün çeşidi ve kaliteli mal ile pekiştirmeliyiz. Lojistik avantajımızı kullanabilmeli, bu alanda yatırımları ihmal etmemeliyiz. Bunun içinde hedef pazarlara yönelik stratejik yatırımlara ağırlık vermeliyiz” dedi. Özkaya, bu yatırımların yapılabilmesi için firmaların kredilerle ellerinin rahatlatılması, teminat ve vade problemlerinin aşılması yönünde ön açıcı fırsatlar sunulması gerektiğini vurguladı.

Rus Ukrayna krizinin iş dünyasını etkilediğini ifade eden Özkaya, “Her iki ülkeye de bağımlılığımız çok fazla ve kritik hassasiyete. Enerji, gıda ve turizm bu ülkelerle bağlantılı olan en önemli sektörlerimiz. Ülke olarak bu süreci en akılcı ve rasyonel biçimde yöneteceğimize inanıyorum. Bu savaşın bir an önce bitmesi ve akan kanın durdurulması en büyük dileğimizdir” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kovid-19 vakalarında yaşanan artışlara dikkat çekerek, tedbirlerin elden bırakılmaması yönünde çağrıda bulundu.

Yüzde 11’lik büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirten Büyüksimitci, “Son çeyrekte yakalanan yüzde 9,1’lik büyümenin ardından 2021 yılını yüzde 11 gibi bir büyüme ile kapatmış olduk. Bu büyüme hepimize büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. Birçok zorluğa rağmen büyümeye üretim ve ihracattan ciddi katkı gelmesi bizleri ayrıca memnun etti. Salgının başından bu yana üst üste 6 çeyrektir büyüyen ekonomimiz, bu trendin geçici olmadığını gösteriyor. Şimdi enflasyonu düşürmeye odaklanıp, büyümeyi kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Pandeminin etkisi ile enerji piyasalarında şiddetli dalgalanmalar yaşandığını ifade eden Büyüksimitci, “Küresel ölçekte yaşanan bu enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden birisi konumundayız. Bunun enerjide yüksek oranda dışa bağımlılık, üretim arzının yetersizliği, kaynakların verimsiz kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterli yatırım yapılmaması gibi birçok sebebi var. Enerji, üretim maliyet kalemleri arasında demir-çelik, alüminyum, cam, çimento ve seramik gibi sektörler başta olmak üzere birçok sektör açısından kritik bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Enerji arzı tarafında ciddi önlem alınması gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, Türkiye'nin bir an önce enerjide dışa bağımlılığını azaltacak alternatif politikalar geliştirmesi gerekiyor. Sanayicimizin enerji maliyetlerinin hafifletilmesi için, kullanılan doğal gaz ve elektrik faturalarında KDV indirimine gidilmesi, işletmelerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Yenilenebilir enerji konusunda devlet destekleri artırılarak, sanayicinin kendi enerjisini üretmesinin önü daha da açılmalıdır” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin barışçıl çözümle bir an önce sonlanması gerektiğini ifade eden Büyüksimitci, “Birçok alanda işbirliğimiz olan Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin sürmesi halinde, ülkemizde enerji, turizm ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde olumsuzluklar yaşanması muhtemeldir. Özellikle döviz kurundaki ve enerji fiyatlarındaki artış, aylık bazda yavaşlama eğilimi gösteren enflasyonu da yeniden tetikleyecektir. Rusya Ukrayna geriliminin daha büyük kaosa yol açmadan, tarafların itidalli yaklaşımıyla bir an önce barışçı çözüme kavuşmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sanayide kullanılan doğalgaz ve elektrikte düşüşler yaşandığını açıklayan Büyüksimitci, “Geçen ay yaşadığımız kısıntılardan kaynaklı, ocak ayında bir önceki aya göre doğalgazda yüzde 27,3, elektrikte ise yüzde 15,29 oranında düşüş var. Buda üretimin düştüğü anlamına geliyor. Önümüzdeki süreçte böyle bir sıkının tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını umuyoruz” dedi.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin ocak ayı ihracatının geçen yılın ocak ayına göre 13,12 oranında artarak, 268 milyon 140 bin dolar olarak gerçekleştiğini, yıllık ihracatın ise 3 milyar 640 milyon dolar olduğunu söyledi. Kayseri ihracatın Türkiye ortalamasının üzerinde, istikrarlı bir şekilde arttığına vurgu yapan Büyüksimitci, tüm zorluklara rağmen hem büyüme rakamlarına hem de ihracat rakamlarına katkı veren tüm sanayici, işadamları ve çalışanlara teşekkür etti.

