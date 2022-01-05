Kayserili özel öğrenciler Paris'teki öğrencilere 'yağlama' yapmayı öğretti

Kayseri'de eğitimlerini sürdüren özel öğrenciler, 'Farklı İl Farklı Ülke Yemek Tarifleri' projesi kapsamında Paris'teki öğrencilere çevrimiçi ortamda meşhur Kayseri yağlaması yapmayı öğretti.

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  • 05.01.2022 15:04
  • Güncelleme: 05.01.2022 15:16
Kayserili özel öğrenciler Paris'teki öğrencilere 'yağlama' yapmayı öğretti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de eğitimlerini sürdüren özel öğrenciler, ’Farklı İl Farklı Ülke Yemek Tarifleri’ projesi kapsamında Paris’teki öğrencilere çevrimiçi ortamda meşhur Kayseri yağlaması yapmayı öğretti.

Melikgazi İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Atölyesi, e-Twinnig projeleri kapsamında Fransa’da ’cole Maternelle 58 rue Archereau 75019 Paris’ okulu ile kuruculuğunu üstlendiği ’Farklı İl Farklı Ülke Yemek Tarifleri’ projesi kapsamında çevrimiçi olarak eş zamanlı meşhur Kayseri yağlaması yaptı. İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Proje Yürütücüsü Hüseyin Bozlak, "Proje kapsamında Ecole Maternelle Okulu’ndan öğrenci velilerinin anlatımı ile daha önce farklı ülke yemeklerini birlikte yapmıştık. Projemizin son uygulamasında ise Kayseri yağlamasını çevrimiçi ortamda öğrencilerimizin anlatımı ve Paris’teki okul öğrencilerinin uygulaması ile birlikte yaptık. Öğrencilerimizin anlatımı ile sınıflarında Kayseri yağlamasının önce hamurunu hazırlayan öğrenciler sonra kıymalı harcı hazırlayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Proje boyunca yapılan etkinlikler iki farklı okul tarafından da denenmiş olduğu için oluşturulacak tarif kitapçığı tam ölçülü olarak Fransızca ve Türkçe dillerinde hazırlanarak ilerleyen günlerde okul web adreslerinde yayınlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Paris’teki okul öğretmeni ve aynı zamanda proje kurucu ortağı olan Ayşe Sönmez de "Öğrencilerimiz ilk defa Türkiye’den yemek yediler ve bunu Kayseri yağlamasını kendileri yaparak başarıp çok beğendiler. Öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyim oldu. Kayseri’den Hüseyin hocamıza ve öğrencilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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