Zamantı Irmağı'na Can Suyu

Kuraklık, Tomarza ilçe sınırlarından geçen Zamantı Irmağı’nda da suyun iyice çekilmesine neden oldu. Irmakta yapılan inceleme sonunda bazı önlemler alınmasına karar verildi. Özellikle ırmaktaki canlı yaşamın devamlılığını sağlamak için ırmağa su takviyesi yapılmaya başlandı. Bahçelik Barajı’ndan saniyede 1 metreküp su ırmağa bırakılıyor. Uygulamayla ırmaktaki su seviyesi 3 metreküpe ulaştı.

Bu arada Tomarza’da etkili olan soğuk hava nedeniyle Zamantı Irmağı’nın su seviyesinin düşük olduğu kıyı şeridinde don olayı gözleniyor. Kenarlarda yer yer 3-4 santim kalınlığında buz tabakası oluştu.