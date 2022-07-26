Kayserili halterciler Van’dan 2 madalyayla geldi

Türkiye Halter Federasyonu U23 Ferdi Gençler Halter Türkiye Şampiyonası Van ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporculardan Muhammet Akkaya 61 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Akın Bozkurt ise +91 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.