Benzine 48 kuruşluk indirim

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Bu kapsamda benzinde indirim beklentisi oluşmuştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarında edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 48 kuruş indirim uygulandı.

Son güncellemeyle birlikte şu an 22,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 22,49 liraya gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları;

Benzin: 22,97 (indirim uygulanmadan)

Motorin: 24,78 TL

LPG: 11,01 TL