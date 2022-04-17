Kayserili Gazi hayatını kaybetti
Kars'ın Digor ilçesinde 1993 yılında askerlik yaparken Gazi olan Kayserili Eyüp Kömür, hayatını kaybetti.
- 17.04.2022 13:20
- Güncelleme: 17.04.2022 13:20
Kayserili Gazi Eyüp Kömür, 1993 yılında Kars Digor ilçesinde askerlik görevini yaparken Gazi oldu. Kömür, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kömür’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.
1ha
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