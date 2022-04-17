Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Kocasinan Belediyesi tarafından Dünya Yetimler Günü olması sebebiyle, ilçedeki yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Onların yüzünü güldürebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize dedi.

PAYLAŞ
  • 17.04.2022 13:08
  • Güncelleme: 17.04.2022 13:13
Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından Dünya Yetimler Günü olması sebebiyle, ilçedeki yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Onların yüzünü güldürebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçede yaşayan 130 yetim çocuk yakınlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirme fırsatı buldu. İftar öncesi Hacivat ve Karagöz gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılanlara Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler de verilirken, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocukların yüzünü güldürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; "Bugün Dünya Yetimler Günü, bugün soframızı yetimler şenlendirecek. Evlatlarımızla birlikte iftar yapacağız. Tabi ki bütün dünyadaki çocuklar gülsün, mutlu olsun. Çocukların yüzlerinin gülmesi, dünyanın yüzünün gülmesi demek. Biz de inşallah onların yüzünü güldürebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bütün çocuklarımıza daha güzel bir yarın, daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Kayseri bırakabilmek için çalışıyoruz. Katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Turkovac, Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili

Turkovac, Sinovac'tan 2,5 kat daha etkili

Hacılar Belediyesi 973 ilçe arasında 134. oldu

Hacılar Belediyesi 973 ilçe arasında 134. oldu

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Talas'ta 7'den 70'e vatan sevgisi

Kayseri'de yapılan organ nakli ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandı

Kayseri'de yapılan organ nakli ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandı

Kayserispor ara vermeden Trabzonspor mesaisine başladı

Kayserispor ara vermeden Trabzonspor mesaisine başladı

Başhekim Funda Kıranatlıoğlu Fırat: 'Uzaktan tedavi yapılabilecek'

Başhekim Funda Kıranatlıoğlu Fırat: “Uzaktan tedavi yapılabilecek”

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili Gazi hayatını kaybetti

Kayserili Gazi hayatını kaybetti

2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak

2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Başkan Çolakbayrakdar, iftarı yetim çocuklarla açtı

Başkan Büyükkılıç, Gençlik Projesi'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç, Gençlik Projesi'nde öğrencilerle buluştu

KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı

KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı

Kazım Yücel: 'Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak'

Kazım Yücel: 'Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak'

'Hemofili tedavi edilmezse sakatlıklara yol açar'

'Hemofili tedavi edilmezse sakatlıklara yol açar'