Kayserili Avukat İsmet Özkara Hollanda'nın en ünlü Prestijli Dergisine kapak oldu

Hollanda'nın ünlü Türkler arasında Beverwijk pazarı denen yerde babasının yanında döner satarken ve okulda yabancılara yapılan ayrımcılığa isyan ederek Türklerin haklarını savunmak için Avukat olan mesleğinde üstün başarı gösteren Av. İsmet Özkara Hollanda'da 25 yıldır yayınlanan ünlü dergiye kapak oldu.

Ekte Av. İsmet Özkara ile yapılan röportajı sunuyoruz.

Hollanda'da Türklerin hakkını savunmak için avukat oldu

İsmet bey sizi tanıya bilirmiyiz?

Ben İsmet Özkara 1980 Amsterdam doğumluyum yaklaşık 15 yıldır Avukat olarak görev yapmaktayım. Arnhem'de ve bunun yanında Amsterdam'da da Mescidi aksa camisinin karşısında da ofisimiz var randevuları orada yapıyoruz Amsterdam da ki müvekkillerimizle. Daha önce memur olarak IND'de görev yaptım daha sonra avukat olarak göreve başladım. Uzmanlaştığımız alan daha çok Ankara antlaşması üzerine. Şu an da 4 avukat olarak görevimizi yapıyoruz Arnhem'de.

Bizim Türkler genelde evlatlarının Doktor yada Avukat olmasını isterler. Sizin Hukuk seçiminiz de ailenizin etkisi oldu mu?

Bizim jenerasyon da o vardı, oğlum veya kızım okusun doktor veya avukat olsun hatta memur olsun, yani okusun. İlk jenerasyon işçi olarak gelmiş amaçları en azından oğlum kızım okusun diye amaçları vardı. Bize de etkisi oldu tabii kendi hakkını aramak için aslında hukuk okuyorsun.

Çünkü, bizim jenerasyon bu sıkıntıyı çekti. Gerçekten etrafta Türk Avukat yok, Türk doktor yoktu. Derdini açacak kimse yoktu o yüzden de bu mesleklere talep oldu en azından. Türk avukat, Türk doktor olsun ki derdimi anlatayım, hasta olduğumda gideyim veya davam olduğunda oraya gideyim diye etkisi illaki oldu. Kendi hakkımızı aramak için aslında avukat olduk, ben de o etken oldu. İlk düşünce ben de şu oldu; daha önce iş yerimiz vardı, dönerci olarak Arnhem de iş yerimiz de mobilet le sipariş götürüyordum, yani kuryelik yapıyordum. Enteresan bir şey, polis beni her gün çevirirdi. Biriktirdiğim harçlığım ile motor almıştık. Her gün beni polis çeviriyor, motorun altına bakıp acaba gerçekten kendinin mi, çaldı mı, çalıntımı diye algı oluşturuyordu ve bağırıyordu. Araştırmaya başladım, ilk şikayetimi o zaman yaptım ve mektubumu 16 yaşında iken yazdım. Hoşuma da gitti polisin geri yazması benim tekrar yazmam en azından bağırarak değil de bunun kalemle de çözüle bileceğini görünce etkilendim.

Bir laf vardır, kalem kılıçtan keskindir gerçekten de öyle.

Platform'da 10 seneyi aşkındır yazıyorsunuz. Daha çok oturum gibi konularda çözüm sunuyorsunuz. Ama bildiğimiz kadarı ile değişik konularda da hizmet sunuyorsunuz. Özkara Hukuk bürosu olarak hangi konularda hizmet sunuyorsunuz biraz açar mısınız?

4 Avukat ile birlikte çalışıyoruz. Oturum davasına, Ticari hukuk ve ticari sorunlara bakıyoruz, işçi hukuku yani işveren ile veya işçi ile olan sıkıntılara bakıyoruz. Kaza tazminatları var onlara bakan avukatımız var. Hastalık UWV' ye bakan avukatımız var. Şu an bunlara ağırlık veriyoruz, ileriki tarihlerde, boşanma ve ceza avukatımız gelecek. Her konuda uzman avukatımız olacak.

Daha çok hangi konularda insanlarımız sorunlarla size geliyorlar? Pandemi ile birlikte insanlarımızın sorunların da bir artış söz konusu oldu mu?

Evet pandemi dolayısıyla sıkıntılar oldu. Birincisi işten çıkarılan insanlar oldu. İşçi hukuku hakkın da daha çok soru aldık. Herkesin sorduğu soru IND ile ilgili ne zaman açılıyor bize açık mı annem babam gelebiliyor mu oturum konusun da çok sorular aldık ve hâlâ devam ediyor. Bilindiği gibi dil sınavı var o pandemi den dolayı ertelendi. 1 Temmuz dan itibaren Türkiye'den eşini getirmek isteyen insanlar sınava girmeleri gerekiyor du şu anda Ocak 2022'ye ertelenmiş gibi gözüküyor ama uzayabilir öne de alınabilir. Şu an net belli değil, bakanlığın yaptığı en son açıklama Ocak 2022

Çok soranlar oluyor, Hollanda'da çalışma ve oturma izninde son dönemde bir değişiklik oldu mu?

Çalışma izni, expat, kalifiyeli işçi hakkında çok soru geliyor. Değişiklik şu şekilde, Türkler için bir ayrıcalık var, normalde expat kalifiyeli işçi için sponsor şirket gerekiyor fakat Ankara antlaşması ile buna gerek yok. Ticari oturum çok gelen sorulardan biri. Gerçek den burada iş yapmak isteyen biri şirketler olsun burda hâlâ o sıkıntı yaşıyoruz bir gelişme yok hâlâ oturum alma şansları çok düşük. En büyük gelişme dil sınavı, herkesin de korkulu rüyası. Bu sene evlenmek isteyen çok, eşimi getireyim ki seneye dil sınavı olmasın diye düşünüyorlar.

Kalifiyeli eleman konusunu açar mısınız şartları nelerdir?

Kalifiyeli eleman oturum alması için birincisi burada bir şirket kurmaları gerekiyor bu şirket de kalifiyeli elemanı işe alması gerekiyor. Daha önce basitti, maaş gösteriyordu. Belli maaş kriteri var, yaş 30 dan küçükse 3045 brüt. yaş 30 dan büyükse 4750 kazanması gerekiyor. Bu işler çoğalınca Hollanda makamı kanunu değiştirdi. İnsanlar kötüye kullanıyor diye en azından bu kriterleri uygulayalım dediler. Kriter şu şekilde, kalifiyeli iş başvurusu yapılıyor madem alacağı maaş Hollanda UWV işsizlik maaşın da ki kritere uyması gerekiyor. Şu an da bundan dolayı çok büyük sıkıntı yaşanıyor. UWV'ye rapor gidiyor, UWV bakıyor o alınan maaş gerçek mi değil mi yani örnek olarak fırıncıya 4500 maaş veremezsin. Kalifiye eleman, üniversite mezunu olman gerekiyor. Alacağın maaşın aynısını Hollanda da işçi alması gerekiyor. Bir de şirketin durumu önemli, şirketin durumu çok iyi ama kar üzeri çok kötü sıkıntı yaşıyorsa aynı pozisyonda ki 2000 alıyor sen bu iş için 4000 alıyorsun inanmıyor. Neden o 2000 bu 4 bin aslında tek kriter maaş kriteri. Yani bir şirket düzgün ise diploması varsa sıkıntı yaşamıyor.

Bazı durumlarda ustalık belgesi olanlar var, yüzde 90 üniversite mezunu olmak lazım sıkıntı yaşamamak için.

Mahkemeyi kazanmanıza rağmen IND oturum vermiyor. Bu nasıl oluyor mahkemenin bir hükmü yok mu?

Enteresan olan o dava da hâlâ oturum alamadık evet davaya kaç kere katıldık. IND, mahkemeden önce davayı geri çekti hâlâ sürüyor dava. Enteresan olan şu, o davanın şu an kitabı yazıldı daha dün seminerdeydim kursu veriliyor ama o kişi hâlâ oturumsuz. Hollanda'da şöyle bir sistem var, oturum prosedüründe hakimin oturum verme yetkisi yok, bunu engellemiş kanun. Yani, meclisten çıkıyor hükümet değişti hâkim aynı hakimin yetkilerini elinden almışlar hâkim neye bakıyor oturum davasında sadece IND kararlarını hukuken hukuki açıdan doğru mu kararı boza biliyor bozuyor ve IND geri gönderiyor. Diyor ki, kararı verecek ben değilim kararı senin vermen gerekiyor. IND ne yapıyor, tamam hâkim yüksek mahkeme ye gidiyor onu da kaybediyor aradan 3 sene geçiyor yine IND bakıyor ve başka bir madde uyduruyor yine mahkeme ye gidiyoruz kazanıyoruz davayı ama hakimin yine yetkisi yok, kararı yine bozuyor, tekrar gönderiyor futbol topu gibi resmen insanla alay ediyorlar başka bir şey değil aslında. İnsan haklarına aykırı bir şey, kanunen bir şey yapamıyorsan sadece bunu meclis yolu ile artık yabancılar hukukunu geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü, ceza davasında hâkim karar verebiliyorsa hükmede biliyorsa diğer dava da sıkıntı varsa hüküm verebiliyor oturum davasında hüküm veremiyor.

O esnada vatandaşı geri gönderme imkanları var mı?

Hayır yok. Çünkü, davayı kazanıyorsun burada bekliyorsun ama beklediğin zaman Türkiye ye git demiyor. Mesela, o dava da müvekkilimin babası vefat etti 2 sene oldu cenazesine gidemedi. Yani bu süreç de hakkı varsa alamıyor, çalışma izni olmuyor.

Bu kadar süre birikmiş haklarını vermek istemiyor belki.

İş yeri üzerinden oturum alma imkanı ola biliyor bu konuda biraz bilgi verirmisiniz?

Ticari oturum gerçekten sıkıntı böyle bir şey isteyenlerin belli bir yatırımı olacak, güzel bir yatırımı olması gerekiyor. İnşaat, gastronomi sektörü, berberlik, terzilik bunları kabul etmiyorlar. Bu meslekleri yapıyorsan diyor, bana belli bir yatırım göster diyor en az yıllık 30 bin 40 bin Euro. Bir de şu var, bu bir ekip çalışması, avukat önemli, muhasebe önemli.

Dosya bana geldiği zaman müvekkilime şunu derim kesilen fatura, aldığın çöp dahi olsa bunları bana gönderin ki IND de yarın mahkemeye çıkınca sormasın ki evrak eksik demesin.

Bunlarda bir ihmalkarlık oluyor maalesef. Bu çok önemli, her zaman diyorum müvekkillerime yoğunluk oluyor işte bahaneler süreci uzatıyor muhasebe olsun müvekkil olsun biz olalım ekip önemli bir çöp dahi alsan günlük faturasını banka dekontlarını hepsini göndermen gerekiyor. Bu şekilde oturum şeklini tavsiye etmiyorum, çünkü alanların sayısı çok düşük.

Türkiye'de Üniversite mezunu biri beyin göçü yöntemiyle oturum alma imkanı olabilir mi?

Evet, onun belli şirketleri var sponsor şirkete gerek kalmıyor. Ankara antlaşmasına göre ama sponsor şirket bulurlarsa daha mantıklı. Çünkü o zaman 2 hafta içinde oturum geliyor. Çok basit aslında, o sponsor şirket IND'nin listesindeyse üniversite mezunu iseniz sponsor şirket CV'nizi alıyor IND ye gönderiyor, IND bire bir görüşüyor tamam diyor. Başvurusunu yapıyor, sponsor şirket işe alıyor sponsor şirkette istediğiniz faturayı gönderiyor.

Türk vatandaşı Almanya'da ki bir şirkette çalışabilir mi Hollanda oturumu var Almanya'da çalışmak istiyor olur mu?

Bu soru çok geliyor. Polonya'da oturum var,Almanya'da oturum var diyor, buraya gelebilir miyim diye. Sadece serbest dolaşım hakkı var. Eğer Almanya'da süresiz kartı varsa, onu aldıysa 5 yıl sonra hak kazanıyorsunuz. O kartı buraya gelip kartı çevire biliyorsunuz. Hollanda kartı, Alman kartıyla olmaz. Avrupa oturum kartı olması lazım ve Hollanda'ya gelip IND de bunu çevirmemiz gerekiyor aksi halde yasak.

Büyük cezalar var, bunun davası da var, sadece proje bazında çalışa biliyorsun.

Özellikle inşaat sektörü bu konuyu çok soruyor.

Aslında bir yolu var, İnşaat sektörünün olması nedeniyle Alman şirketi Hollanda da ki şirket ile anlaşma yapacak ve Alman şirket diyecek ki ben proje bazında Alman işçilerimi buradaki oturum izni ile oraya gönderiyorum sadece o proje için o zaman farklı olay maaşı orası ödüyor. Hollanda şirketi ile alakası olmuyor, benim antlaşmam Alman şirketi ile böyle bir çıkış yolu var.

Biraz özel yaşamınıza değinelim. İş hayatı dışında hobileriniz var mı?

Hobi olarak spor yapıyorum en çok sevdiğim boks. Corana dan dolayı ara verdik. Şu an normal de boksa çok meraklıyım. Hatta baya üst seviye ye geldim. Şu an sadece stres atmak için güzel oluyor.

Takım olarak da Kayseri spor taraftarıyım. Bana hangi takımı tutuyorsun diye soruyorlar Kayseri spor diyince bi bakıyorlar ya nasıl olur diye. Tek takım, Kayserispor diyorum, takipde ederim.

Özellikle sizin alanınızda gençler staj bulmakta zorlanıyor mu?

Şu an da ofisimiz de 4 stajerimiz var. Ufak bi ofisim olmasına rağmen. Bir umutsuzluk var, iş de gençlerde devam etmeleri gerekiyor. Şu an 20 bin Türk esnaf var. Bunların hepsi bir iki stajer alsa sıkıntı kalmayacak. Avukat ofisi var, Doktorumuz var. muhasebecimiz var, mali müşavirimiz var. her sektörde insanımız var. Bunu kendi aramızda yapsak olay çözülmüş demektir

Hukuk önemli tabi, ben gençlere diyorum ki okuyun zorg branşında da çoğalma var herkesin avukat olmasına gerek yok.

Savcımız yok 1-2 hakimimiz var aktif olan ama diğer dallarda önemli illa tek dala yoğunlaşma her dala yoğunlaşmak gerekiyor.

Kaynak Platform Dergisi