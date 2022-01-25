ERÜ Öğretim Elemanları, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarafından Birinciliğe Layık Görüldü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim elemanları, sağlık alanında sundukları 'Mikroçip ve Yapay Zeka Tabanlı Antimikrobiyal Direnç Çözümleri' projeleri ile Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından birincilik ödülüne layık görüldüler.

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  • 25.01.2022 15:36
  • Güncelleme: 25.01.2022 15:36
ERÜ Öğretim Elemanları, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarafından Birinciliğe Layık Görüldü

 ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın; Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (King Abdullah University of Science and Technology-KAUST) tarafından organize edilen ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişim Amaçlarına Yönelik, Çevre, Gıda Güvenliği, Sağlık ve Siber Güvenlik konularını kapsayan dünya genelinden 300'den fazla proje önerisi içerisinden Sağlık alanından sundukları Mikroçip ve Yapay Zeka Tabanlı Antimikrobiyal Direnç çözümleri ile "The Resillence Challange Award" kapsamında birincilik ödülüne layık görüldüler.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret eden Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın, tıp alanının en iyi dergilerinden Lancet’te yayınlanan son çalışmaya göre 2019 yılında dünya genelinde 1,2 milyondan fazla insan antibiyotik dirençli bakterilerden dolayı hayatını kaybettiğine dikkat çekerek projeleri hakkında bilgiler verdiler.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da Erciyes Üniversitesi’nin başarılı çalışmaları ile dünya genelinde adından söz ettiren saygın bir üniversite olduğunu söyledi. Çalış, Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın başarılarından dolayı tebrik etti.

BGC

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