Erciyes Dağı’nda kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı.

Kayseri’de etkisini artıran kar yağışıyla beraber Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı. Sömestri tatiliyle beraber yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Erciyes’teki kar kalınlığı, sevinçle karşılandı.

Erciyes A.Ş. ekipleri de, kar ezmek çalışmalarını sürdürüyor.