Kayserili atletlerden 8 madalya

Türkiye Atletizm U-16 Salon Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular 8 madalya aldı. 

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  • 19.02.2022 19:12
  • Güncelleme: 19.02.2022 19:12
Kayserili atletlerden 8 madalya

Bursa’da gerçekleşen 500’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Şampiyonada 4 x200 bayrak takımı Türkiye Şampiyonasında, Üveys Kaplan uzun atlama kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Şeyma Kamaş üç adım atlama kategorisinde Türkiye ikincisi, Hiranur Akburak üç adım atlama Türkiye üçüncüsü, Döndü Kübra Boyraz ise 1500 metrede üçüncü oldu. Emre Ekinci Gülle isimli sporcu atma kategorisinde dördüncü olurken, Kayseri SEM sporcusu Ayşe Melek Akyüz yüksek atlama branşında Türkiye dördüncüsü oldu.

Sinem Yurt 2008 doğumlularda 3000 metre yürüyüş branşında birinci olurken, Zehra İrem Koçyiğit 2007 doğumlularda 3000 metre yürüyüşünde birinci oldu. Zeynep Ceren Koçyiğit ise 2007 doğumlularda ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

1ha

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