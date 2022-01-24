Kayserili atletler takım halinde Türkiye şampiyonu oldu

Hafta sonu yapılan U14 Salon Türkiye Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular takım halinde Türkiye şampiyonu olurken Ebrar Akgün ferdi dalda Türkiye ikincisi oldu. 

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  • 24.01.2022 20:02
  • Güncelleme: 24.01.2022 20:02
Kayserili atletler takım halinde Türkiye şampiyonu oldu

İstanbul’un ev sahipliğinde yapılan ve 2 gün süren U14 Salon Türkiye Şampiyonası 630 sporcunun katılımıyla yapıldı. Şampiyonaya Kayseri’den 8 sporcu katıldı. 

Müsabakaların 4 x 200 metre yarışlarında Kayserili sporcular takım halinde Türkiye şampiyonluğu kazandı. 60 metre engel ve uzun atlama kategorisinde yarışan Ebrar Akgün ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

BGC

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