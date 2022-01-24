İYİ Partili Yücel: Kayseri sanayisi şarteli kapandı

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Organize Sanayi Bölgesi'nde  (OSB) 3 günlük elektrik kısıtlamasını eleştirdi.

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  • 24.01.2022 19:58
  • Güncelleme: 24.01.2022 20:00
İYİ Partili Yücel: Kayseri sanayisi şarteli kapandı
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OSB’yi daha önce hiç bu kadar durgun görmediğini belirten Yücel, “Organize sanayinin 3 gün kapatılması demek sanayicinin 3 gün az maaş alacağı ve az üretim yapacağı demektir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin İran kaynaklı doğalgaz arzında yaşanan arıza nedeniyle ülke genelindeki OSB’lerde 3 gün süreyle elektirik kesintisine gidilmesi kararı alındı. Kayseri OSB’de bugünden başlayarak fabrikalar üretim faaliyetlerine 3 gün ara vermek zorunda kaldı. Sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlamasını değerlendiren İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’deki sanayide bugüne kadar hiç yaşanmayan bir durgunluk olduğunu söyledi. Yücel, “OSB’de şarteller indi, üretim durdu ve fabrikalar kapandı.  3 gün dediğimiz süreç fabrikalar için hayati önem taşıyan maliyet artışları demektir. Kayseri organize sanayinin de, sanayicinin de sesi çıkmıyor ama hepsi sıkıntılarını bireysel olarak bizlere iletiyorlar. Başka tedbirler alınabilirdi. Şehir meydandaki veya organize sanayideki lambalar ve benzeri kısıtlamalarla bu giderilebilir miydi diye soruyorlar. Organize sanayinin 3 gün kapatılması demek sanayicinin 3 gün az maaş alacağı ve az üretim yapacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla Kayseri OSB 20 – 25 yıldır hiç görmediğim kadar sakin. Sanayicimiz iş yerinde değil. Bunun tek nedeni, doğalgazın İran’dan Türkiye’ye akışının durdurulması. 3 günlük kesinti deniliyor ama bugünden sonra başka 3 günleri de getirecek” diye konuştu. 

‘ANAHTARI ELİNDEN ALINMIŞ BİR ORGANİZE SANAYİDEYİZ’

Türkiye hükümetinin doğalgaz depolaması yapmadığını öne süren Yücel, “Sanayicinin pandemi döneminde yaşadığı krizi, bugünlerde daha fazlası yaşanıyor. Elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışlarına rağmen sanayici hiç beklemediği doğalgaz kısıtlamasıyla karşı karşıya. Elektrik ve doğalgaz sanayicinin bir anahtarı, bu anahtarı elinden alınmış bir organize sanayideyiz. Görüşmek istediğimiz sanayiciler yerlerinde değiller. Türkiye’de şu anda elektrik, doğalgaz zamlarıyla beraber bir de sanayide elektrik kısıtlaması var” diye ifade etti. 

‘SANAYİCİMİZ KAYGILI’

Yetkili kişilerin kurumlara giderek yaşanan bu durumun ela alınması gerektiğini söyleyen İYİ Partili Kazım Yücel, “Sanayicimiz kaygılı. İnşallah 3 günden sonra böyle bir uygulama olmaz. Organize yetkilileri, ilgili kurumlarla görüşerek bu kısıtlamanın başka yerlerde yapılmasını ve fabrikalara elektriğin verildiği bir ortamı sağlarlar” diye konuştu.

BGC

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