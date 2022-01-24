Kayserisporlu futbolcular ve kulüp personeli İstanbul'da mahsur kaldı

Yukatel Kayserispor kulüp personeli ve bazı futbolcular, olumsuz hava koşullarından ötürü İstanbul'dan dönüş sağlayamadı.

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  • 24.01.2022 18:33
  • Güncelleme: 24.01.2022 19:57
Kayserisporlu futbolcular ve kulüp personeli İstanbul'da mahsur kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor kulüp personeli ve bazı futbolcular, olumsuz hava koşullarından ötürü İstanbul’dan dönüş sağlayamadı.

Süper Lig’in 23. haftasında İstanbul’da Kasımpaşa ile karşılaşan Yukatel Kayserispor’da bazı futbolcular ile kulüp personeli İstanbul’da mahsur kaldı. Dün oynanan müsabaka sonrasında uçakla Kayseri’ye gelmesi planlanan sarı kırmızılı bazı futbolcular, kulüp personeli ve U19 takımı, uçağın rötar yapması sonucu İstanbul’da kaldı. Bugün Kayserispor U19 takımı ve bazı yöneticiler, karayolu ile Kayseri’ye hareket ederken 14.45 uçağında bilet bulan Kayserispor futbolcularından Mario Gavranovic ile Olivier Kemen ve kulüp personeli, bu uçağın da olumsuz hava koşullarından ötürü rötar yapması sonucunda İstanbul’da kaldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafik akışının da sıkıntıya girdiği İstanbul’da havaalanı içerisinde ve dışarısında teyakkuza geçildi. Kayserisporlu futbolcular ve kulüp personeli, hava muhalefetinin normale dönmesi halinde yarın Kayseri’ye gelmek yerine Antalya’ya geçecek ve takımın 5 gün süreyle kamp yapacağı otele gidecek.

İHA

Kayseri Gündem
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