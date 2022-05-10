Kayserili atletler Kırıkkale'de takım halinde birinci oldu

Kırıkkale'de yapılan Atletizm ANALİG Bölge Yarıfinal yarışlarına katılan Kayseri karması bayrak yarışlarında takım halinde birinci oldu. 

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  • 10.05.2022 14:25
  • Güncelleme: 10.05.2022 14:25
Kayserili atletler Kırıkkale'de takım halinde birinci oldu

Atletizm (Anadolu Yıldızlar Ligi) ANALİG Yarıfinal yarışları 8-9 Mayıs tarihleri arasında Kırıkkale’de yapıldı. Müsabakalarda KAYSERİ Karması 5x80 metre bayrak yarışında takım halinde birinci oldu. Kayseri karmasında yer alan Ebrar Akgün uzun atlama ve 80 metre engelli de birinci,Gatma Nur Karakaya bin 500 metre de birinci, Şeyma Kamaş yüksek atlamada ikinci oldu. Yarıfinal yarışlarında birinci olan Kayseri karması Konya’da yapılacak olan ANALİG Finallerinde yarışmaya hak kazandı.

1ha

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