Çiftçinin gözü TMO'da

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, taban fiyatlarını buğdayda 10 bin lira, arpanın ise 8 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

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  • 10.05.2022 14:00
  • Güncelleme: 10.05.2022 14:00
Çiftçinin gözü TMO'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, taban fiyatlarını buğdayda 10 bin lira, arpanın ise 8 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıklayacağı hububat taban fiyatları merakla beklenirken Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, üreticilerin girdi maliyetlerindeki afaki artışlar karşısında çaresiz kaldığını ifade ederek “Çiftçimiz bu maliyetler karşısında ya gübreden vazgeçiyor ya da ekim yapmaktan vazgeçiyor. Çiftçimizi desteklememiz gerekiyor. Şuan 1 dönüm tarlada ekim yapmanın maliyeti bin 660 TL. Mazot ve gübre fiyatları inanılmaz şekilde arttı. Bu tablo karşısında çiftçimizin mazot, gübre konusunda desteğe ihtiyacı var” dedi.

Hububat alım fiyatlarında üreticiye yönelik pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Aktepe, “Çiftçimizin beklentisi buğdayda 10 Bin TL, arpa da ise 8,500 TL. Bu rakamların altında açıklanacak fiyatlar çiftçimizi ekim yapmaktan uzaklaştıracaktır. Sonuçta çiftçimiz de bu ürünleri hem kendi evinin ihtiyacını karşılamak hem de para kazanmak için yapıyor. bu fiyatların altındaki fiyatlar çiftçimize zarar ettireceği için çiftçimiz bunu kaldıramayacaktır. Bu konuda devletimizin gerekli desteği vereceğinden şüphemiz yok. Umuyoruz fiyatlar çiftçimizin yüzünü güldürecek şekilde açıklanır” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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