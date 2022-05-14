Kayserili atlet Atilla Göktuğ, Liselerarası Dünya Atletizm Şampiyonasında yarışacak

Atletizme 4,5 yıl önce başlayan ve yüksek atlama branşında Balkan ikinciliği bulunan Atilla Göktuğ Taşdelen, Fransa’da yapılacak olan Liselerarası Atletizm Dünya Şampiyonasında altın madalya hedefliyor. Genç sporcu Fransa’ya gitmeden önce yaptığı son antrenmanda 1HA’ya özel açıklamalarda bulundu. Taşdelen yaptığı konuşmada, “18 yaşındayım Kayseri Spor Lisesi’nde okuyorum 4,5 senedir atletizm de yüksek atlama yapıyorum. Balkan U20 Şampiyonasında ikinci oldum. Fransa’da yapılan Liselerarası Atletizm Dünya Şampiyonasında hedefim birincilik. İyi hazırlandım. 2.17 ve 2.18’lik derece yaparak Dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.