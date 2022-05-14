Devrilen mikserde sıkışan sürücü için seferber oldular

Kayseri'de devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

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  • 14.05.2022 18:26
  • Güncelleme: 14.05.2022 20:26
Devrilen mikserde sıkışan sürücü için seferber oldular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Kayseri - Sivas karayolu girişinde 38 BR 994 plakalı beton mikseri, sürücüsü Mehmet A.’nın (40) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen mikserin içerisinde sıkışan Mehmet A.’yı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu Mehmet A., mikserin içerisinden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Mehmet A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan çevrede bulunan bir vatandaş, ekiplerin çalışmasını izlerken, sürücünün sağ kurtarılması için dua etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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