Kayseri'yi yağmurlu bir hafta bekliyor

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerini yağmurlu bir hafta içi bekliyor.

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  • 22.02.2022 10:31
  • Güncelleme: 22.02.2022 10:31
Kayseri'yi yağmurlu bir hafta bekliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 22 – 25 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçeleri yağışlı havanın etkisinde olacak. Bugün (Salı), Perşembe ve Cuma günleri aralıklarla yağmur bekleniyor. Hafta içi boyunca Kayseri merkezde sıcaklık en yüksek 13 - 14 derecelerde, en düşük sıfırın altında 6 derece olması bekleniyor. 

İLÇELERDE DE YAĞIŞ HAKİM OLACAK

22 – 25 Şubat tarihlerini kapsayan hafta içinde, ilçelerde de kent merkezi değerlerine yakın bir hava tahmin ediliyor. Aralıklarla yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar; coğrafi konumları nedeniyle daha sert kış şartlarının yaşandığı ilçelerden Tomarza'da en düşük eksi 1, Sarız’da eksi 3 ve Pınarbaşı’nda eksi 1 derece olması bekleniyor.

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