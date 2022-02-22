Asırlık kültürün önünü kestiği söylenmişti, kendini böyle savundu

Coğrafi işaret tescilli meşhur Sivas bıçağının patentini alarak üretimi durma aşamasına getirmekle suçlanan usta kendini savundu.

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  • 22.02.2022 10:17
  • Güncelleme: 22.02.2022 10:17
Asırlık kültürün önünü kestiği söylenmişti, kendini böyle savundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Coğrafi işaret tescilli meşhur Sivas bıçağının patentini alarak üretimi durma aşamasına getirmekle suçlanan usta kendini savundu.

Türk Patent Kurumu, 2018 yılınca coğrafi işaret verdiği Sivas Bıçağına bu yıl da yapılan bireysel bir başvuru üzerine patent verdi. Asırlardır süregelen av bıçağı üretimini durma noktasına getirildiğinin tartışılması üzerine patenti alan ve üretimi durdurmakla suçlanan bıçak ustası Emre Göçeri kendini savundu. Göçeri, Coğrafi işaret tescili bulunan hiçbir bıçağın kendileri tarafından patentinin alınmadığı sadece kendi ürettikleri modellerin patentinin alındığı söyledi. Hiçbir bıçak ustasından para talep edilmediğini söyleyen usta Emre Göçeri, anlaşmazlık yaşadığı bir usta hariç bütün bıçak ustalarının kendi modellerinin de yapılmasında bir sorun olmadığını söyledi.

“Coğrafi konumda olan hiçbir bıçağın tasarım tescil belgesini almadık”

Emre Göçeri, sadece kendilerine ait tasarımların patentlerini aldıklarını söyleyerek, “Biz coğrafi konumda olan hiçbir bıçağın patentini almadık. Sivas Demirciler Odası Başkanımız Harun Bey 2018 yılında Coğrafi İşaret, alırken bazı esnaf abilerimiz ve bizim vermiş olduğumuz bıçakların Coğrafi işaretini aldı. Ondan sonrasında bizim kendi yaptığımız modellerimiz vardı. Biz ona bu modeller bizim bunları veremeyiz kendi şahsımıza bu modeller adında tasarım tescil belgesi alacağız dedik. Onun için kendi tasarımını yapmış olduğumuz çakılara hançer motiflerini katmış olduğumuz, kendi aklımızla çalışıp da değişik tasarım yaptığımız modellerimizin tescilini aldık. Yani coğrafi konumda olan hiçbir bıçağın biz tasarım tescil belgesini almadık” dedi.

“Kendi yapmış olduğumuz özel tasarımlara başvuru yaptık”

Coğrafi işaret tescilli bıçaklarında 2018 yılında oda başkanı taraflarından kendileri ve diğer esnaflara danışılarak alındığını söyleyen Göçeri, “Sivas’ta çift ağızlı diye bir bıçağımız var. Biz bu bıçağın patent başvurusunu nasıl yaparız. Zaten 2018 yılında oda başkanımıza vermişiz. Yıllardır yapılan modelleri başkanım buyurun alın dedik. Başkanımızda bunların coğrafi işaret belgesini almış. Biz zaten buna başvuru yapamayız, kimsenin hakkına giremeyiz. Ama bizim onun öncesinde yapmış olduğumuz modellerimiz var. Hatta bizim ustamızın bu tasarımlarla Sivas Bıçakçılık yarışmasında birincilik almış olduğu o modeller. Biz o modelleri kasamızda saklıyorduk. 2020 yılında da kendi yapmış olduğumuz özel tasarımlara başvuru yaptık” dedi.

“Özel motifli işlemeler coğrafi işaretli bıçaklarda yok”

Coğrafi işaretli bıçaklarla patentini aldıkları bıçakların arasındaki farkı açıklayan Göçeri, “Sap kısmındaki özel motifli işlemeler ya da ustalarımızın kendi aklıyla yapmış olduğu özel motifli işlemeler o coğrafi işaretli bıçaklarda yok. Coğrafi işaretli bıçaklar arasında yıllardır Sivas’ta yapılan çift ağızlı, düz çoban bıçağı, küçük avcı bıçakları dediğimiz bıçaklar var. Yıllardır ustalarımız yapıyor. Biz sadece coğrafi işaretli bıçaklar değil kendi patentini aldığımız bıçaklar içinde hiçbir ustamıza tebligat göndermedik. Kimseye yapamazsın demedik. Hala bizim modellerimiz yapılıyor zaten” dedi.

“Sadece bir tane ustamıza yapma dedik”

Göçeri patentli bıçağını sadece bir ustaya yapma dediklerini dile getirerek, “Biz kimseye tebligat göndermeyeceğimizin sözünü verdiğimiz, esnaflarımız üretim yapsın dediğimiz için avukatlarımızı bu konuda rahatsız etmemiştik. Burada 23 tane bıçakçı ustamız var, biz bir tane ustamıza yapma dedik. Ona da tebligat göndermedik. Onun da sebebi şuydu, bizim en değerli 30 yıllık geçmişi olan ustalarımızı farklı formüllerle kendi dükkanına aldı. Bizde ciğerimiz yandığından dolayı kepenk indireceğimize bu ustamız bu bıçağı yapmasın dedik. Bu modelin patenti bize aittir bu modelimizi yapma dedik” dedi.

“Herkes yapabilir”

Göçeri, kimseye tebligat göndermediklerini ifade ederek, “Ben bütün bıçak ustalarımıza notere gidip adına hibe edebilirim dedik. Biz bunu bütün esnaf abilerimizle de konuştuk. Ama yanlış mı anlaşıldık bilmiyorum. Herkes yapabilir ve hala herkes yapıyor. Biz kimseye tebligat göndermedik, göndermeyeceğiz de zaten. Herkes ekmek yiyor, Sivas’ın reklamı yapılsın. Sosyal medyadan biz olalım başkası olsun ben diye satmıyoruz Sivas bıçakları olarak satıyoruz” dedi.

İHA

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