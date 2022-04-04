Kayseri’ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için yeni ve modern barınak projesini hayata geçireceklerini söyledi. 2021 yılında 3 bin 951 köpeğin ve bin 263 kedinin kısırlaştırıldığını, kuduz aşılarının yapıldığını, işaretlendiğini ve 826 köpek ile 783 kedinin de sahiplendirildiğini belirten Büyükkılıç, mevcut durum itibariyle kedi ve köpek barınağında 125 kedi ve 1000 köpeğin misafir edildiğini ve rehabilitasyon işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Kentte sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları, sahipsiz bırakmadıklarını belirten Büyükkılıç, “Gönül belediyeciliğini hayatın her alanında uygulamaya yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Yeni hayvan barınağı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelendirme çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

26 NİSAN’DA İHALESİ YAPILACAK

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan proje kapsamında, Geçici Hayvan Bakımevi yapımı ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tahsis edilen ve onaylanan destek kapsamında, proje yapım bedelinin yüzde 40 oranında destek alınacağını ve bu kapsamda Geçici Hayvan Bakımevi ihalesinin 26 Nisan 2022 tarihinde yapılmasının planlandığını vurguladı.

ÇOK FONKSİYONLU MODERN BARINAK

Başkan Büyükkılıç, yeni yapılacak barınağın, 17 bin metrekare toplam alanda faaliyete geçirileceğini söyleyerek, “Ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için hayata geçirilecek yeni tesisimiz, gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birimden oluşacak” dedi. Büyükkılıç, ulaşımı kolaylıkla sağlanacak olan tesisin son teknoloji ve hayvan dostlarının tüm ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde projelendirildiğini de sözlerine ekledi.