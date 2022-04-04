El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

Kayseri'de bekçilerden kaçarken kaza yapan ve içinde uyuşturucu, silah ve el bombası bulunan araçtaki 3 şüpheli hakim karşısına çıktı.

PAYLAŞ
  • 04.04.2022 16:35
  • Güncelleme: 04.04.2022 16:35
El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

Ekim 2021'de Yeni Sanayi'de meydana gelen olayda, bekçilerin şüphelendiği araçla kaçmaya başladı. Kaza yapan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, silah ve bagajında da el bombası bulundu. Araç içinde bulunan ve tutuklanan M.T., S. A. ve K.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanıklar M. T., S. A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. K. T. ise se ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 
Aracı kullanan M. T, savunmasında, "Ses sistemi almak için sanayiye gittim. Bekçiler geldi. Arabanın içinde uyuşturucu ve silah olması nedeniyle kaçmaya çalıştım. Park halindeki bir arabaya vurdum" dedi.  Bagajdaki el bombasının sorulması üzerine de sanık, "Silahla atış yapmaya gittiğim yerde bir şişe buldum. Arabama atmıştım, içinde el bombası olduğunu gördüm. Arabama koymuştum" ifadesinde bulundu. 
Sanık K. T. de; "Akşam üzeri M. T.'nin yanına gittim. 'Ses sistemi almaya gideceğim' dedi. Arabada beklerken ön cama el feneri tutuldu. Emniyet güçleri olduğunu anladım iki ayağımı dışarı atıp inmeye çalışırken düştüm. Dışarı atılan uyuşturucu maddeler bana ait değil" dedi. Tutuklu diğer sanık S. A. ise "Ses sistemi vardı. M. T.'ye satacaktım. Ben arka koltuktaydım. Uyuşturucu kime ait bilmiyorum" şeklinde kendini savundu. 

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. M. T. ve K. T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, S. A.'nın ise tahliyesine hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek'

KAYÜ Pınarbaşı Yerleşkesine 'Alparslan Türkeş' ismi verildi

KAYÜ Pınarbaşı Yerleşkesine 'Alparslan Türkeş' ismi verildi

Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz'

Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz'

Develi'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Develi'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Çiçeklerle donatılan Bünyan, rengarenk oldu

Çiçeklerle donatılan Bünyan, rengarenk oldu

Sokak hayvanları için modern barınak yapılacak

Sokak hayvanları için modern barınak yapılacak

Çok Okunanlar
1
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

Kayseri’ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

DAHA FAZLA
'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

“Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Sarraf Gülderdi: 'Ramazan ayında altın satışları düştü'

Sarraf Gülderdi: “Ramazan ayında altın satışları düştü”

Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14'e çıktı

Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14’e çıktı

Kayseri'de yağışlar geri geliyor

Kayseri'de yağışlar geri geliyor

Develi'de 330 aileye yemek desteği

Develi'de 330 aileye yemek desteği