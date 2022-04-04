El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

Ekim 2021'de Yeni Sanayi'de meydana gelen olayda, bekçilerin şüphelendiği araçla kaçmaya başladı. Kaza yapan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, silah ve bagajında da el bombası bulundu. Araç içinde bulunan ve tutuklanan M.T., S. A. ve K.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanıklar M. T., S. A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. K. T. ise se ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Aracı kullanan M. T, savunmasında, "Ses sistemi almak için sanayiye gittim. Bekçiler geldi. Arabanın içinde uyuşturucu ve silah olması nedeniyle kaçmaya çalıştım. Park halindeki bir arabaya vurdum" dedi. Bagajdaki el bombasının sorulması üzerine de sanık, "Silahla atış yapmaya gittiğim yerde bir şişe buldum. Arabama atmıştım, içinde el bombası olduğunu gördüm. Arabama koymuştum" ifadesinde bulundu.

Sanık K. T. de; "Akşam üzeri M. T.'nin yanına gittim. 'Ses sistemi almaya gideceğim' dedi. Arabada beklerken ön cama el feneri tutuldu. Emniyet güçleri olduğunu anladım iki ayağımı dışarı atıp inmeye çalışırken düştüm. Dışarı atılan uyuşturucu maddeler bana ait değil" dedi. Tutuklu diğer sanık S. A. ise "Ses sistemi vardı. M. T.'ye satacaktım. Ben arka koltuktaydım. Uyuşturucu kime ait bilmiyorum" şeklinde kendini savundu.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. M. T. ve K. T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, S. A.'nın ise tahliyesine hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.