Kayseri’ye “En iyi risk alan ilan edilen belediye” ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İlkim Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile yürütülen 200 milyon TL’lik 72 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi ödül kazandı.

Ödülü, Büyükşehir Belediyesi adına Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen’in elinden aldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA HIZ KESMEYECEĞİZ”

Kentsel dönüşüm çalışmalarında hız kesmeden devam edeceklerini açıklayan Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu da bilinçli kentsel dönüşümdür. Elhamdülillah şehrimizde bunun örnekleri çok. Belediyecilik tarihinin en önemli projelerini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Şükürler olsun meyvelerini de topluyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda birlik, beraberlik ve dayanışma var. Bizler 16 ilçemizle beraber Kayseri’yi daha güzel günlere götüreceğiz. Vatandaşlarımıza güvenli yapıları, yeşil alanları ve sosyal donatıları ile konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu ödül ile birlikte 3 yılda aldığı ödül sayısı 23’e ulaştı.