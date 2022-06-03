Kayseri Vekili Nergis: “Suriyelileri yabancı kabul edemeyiz, onlar bizim din kardeşimiz”

Mültecilerin bizimle aynı demografik yapıları taşıdıklarını söyleyen Atçı, “Onları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, onlar bizim din kardeşimiz” dedi.

Türkiye’de yaşanan sığınmacı sorunu sık sık gündeme gelirken AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı bu konu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin mülteciler için bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Atçı, “Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var. Demografik yapıları bizimle aynı. Onları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz. Gelip istihdam yaratanlar var, gelip Türkiye'de çalışanlar var. Orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde, ciddi anlamda Suriyeli iş bulabiliyor, çalışabiliyor. Nitekim işverenlerden duyuyoruz; 'Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu, biz çalıştıracak eleman bulamazdık diyorlar' Bunu geniş kapsamlı, çok yönlü düşünmek lazım” şeklinde konuştu.

‘ONLAR BİZİM DİN KARDEŞİMİZ’

Bütün dünyada savaşların, açlığın ve ciddi sıkıntıların yaşandığını ve bu yüzden de göç hareketi olduğunu ifade eden Atçı, bu göç hareketinin Türkiye’yi de ilgilendirdiğini söyledi. Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı mültecilerin ülkemize sığındığını belirten Atçı, “Suriye'de iç savaştan kaynaklı Esed'in zulmünden kaçanların bir kısmını kendimiz ülke olarak kabul ettik, Nitekim bir milyonu geri döndü, bir kısmı Avrupa'ya geçti. Bir kısmı Türkiye'de halen ikamet ediyor. Tarihe gittiğimizde Suriye ve Irak Osmanlı toprağıydı. Orda yaşayanların demografik yapısı bizimle aynılar. Orda da Türkler, Kürtler, Araplar yaşıyor. Bizim güney bölgemizde Türkler, Kürtler, Araplar, birlikte yaşıyor, akrabalık bağları var. İnsanı anlamda düşündüğümüzde bunlarla tarihsel akrabalığımız var. Halep'ten, İdlip'ten, Şam'dan gelip Çanakkale de savaşanlar var. Bunları da görmezden gelemeyiz. Çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz. Tabi uzun vadede bunların dönmesi üzerine program yapılarak, bunlar kabul edildi” diye konuştu.

Türkiye’nin terörü önlemek amacıyla bölgede güvenli alan oluşturmak adına ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Atçı, “Türkiye, Suriye'den gelen mültecilerle alakalı insani anlamda çok ciddi bir fedakarlık yaptı, halkımızda ciddi bir fedakarlık yaptı. Güneydeki illerimizde de Gaziantep, Hatay, Kilis Kahramanmaraş'a baktığımız da ciddi anlamda Suriyeli mülteci barındırıyor. Orada ciddi bir sıkıntı, kaos ortamı doğmadı” dedi.