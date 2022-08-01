Kayseri Üniversitesi tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022 yılı üniversite tercih dönemi başladı. Tercih yapacak öğrenciler ise gitmek istedikleri üniversiteler hakkında araştırma yapmaya başladı. Kayseri Üniversitesi ise yaptığı açıklamayla tercih döneminde yeni öğrenciler beklediklerini duyurdu. Kayseri Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına girmeyi hedefleyen Kayseri Üniversitesi, 5 fakülte ve 11 meslek yüksekokulunda 2022 YKS tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor” ifadeleri yer aldı.