Güven Timlerinden sıkı denetim

Kayseri'de Güven Timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan uygulama ve denetlemelerde 3 bin 277 kişi ve 792 araç sorgulandı. 

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  • 01.08.2022 15:14
  • Güncelleme: 01.08.2022 15:14
Güven Timlerinden sıkı denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği’ne bağlı devriye ekipleri 25-31 Temmuz tarihleri arasında 13 ayrı noktada uygulama ve denetleme yaptı. Yapılan denetlemelerde 3 bin 257 kişi ve 729 araç sorgulanırken, kaybolan 3 çocuk da ailesine teslim edildi. Bıçakla tehdit konusunun failleri olan çocuk şahıslar suç aletiyle birlikte yakalandı, iş ve işlemleri için Çocuk Şube müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca, 1 adet kaybolan cüzdan sahibine ulaşılarak teslim edilmiş, 65 şahsa kabahatler kanunun ilgili maddeleri gereği idari işlem yapılmış, aranması olan 11 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi, 9 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı, 5 sürücü ve araca trafik ekibi ile müşterek olarak ilgili maddelerce işlem yapılmış ve sorumluluk bölgeleri devriye güzergahlarında toplamda 38 vatandaş ihbarı değerlendirilmiş olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

1ha

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