Güven Timlerinden sıkı denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği’ne bağlı devriye ekipleri 25-31 Temmuz tarihleri arasında 13 ayrı noktada uygulama ve denetleme yaptı. Yapılan denetlemelerde 3 bin 257 kişi ve 729 araç sorgulanırken, kaybolan 3 çocuk da ailesine teslim edildi. Bıçakla tehdit konusunun failleri olan çocuk şahıslar suç aletiyle birlikte yakalandı, iş ve işlemleri için Çocuk Şube müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca, 1 adet kaybolan cüzdan sahibine ulaşılarak teslim edilmiş, 65 şahsa kabahatler kanunun ilgili maddeleri gereği idari işlem yapılmış, aranması olan 11 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi, 9 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı, 5 sürücü ve araca trafik ekibi ile müşterek olarak ilgili maddelerce işlem yapılmış ve sorumluluk bölgeleri devriye güzergahlarında toplamda 38 vatandaş ihbarı değerlendirilmiş olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.