Kayseri Üniversitesi, kabına sığmıyor

Kayseri'de 2018 senesinde kurulan Kayseri Üniversitesi'ne mevcut kampüs yeterli olmadı. Rektör Prof. Dr.Kurtuluş Karamustafa, kampüs alanının genişletilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. 

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  • 13.01.2022 16:35
  • Güncelleme: 13.01.2022 16:39
Kayseri Üniversitesi, kabına sığmıyor
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 Kayseri Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kayseri’de görev yapan basın mensuplarıyla buluştu. “Kampüste kahvaltı” programında konuşan Karamustafa, medyanın önemli bir görev yaptığını ifade ederek, seslerinin duyurulmasında katkı sunan her gazeteciye teşekkür etti.

Rektör Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin faaliyetleri hakkında da sinevizyon eşliğinde bilgi verdi. Yaklaşık 3,5 yıl önce kurulduklarını anımsatan Karamustafa kısa sürede fiziki alt yapı ve eğitim alanında önemli başarılara imza attıklarını vurguladı. Kayseri Üniversitesi’nin sadece kent merkezinde değil 7 ilçede de yüksekokul ve eğitim kurumları olduğunu belirten Karamustafa, bu başarıyı, devlet, siyasiler ve hayırseverlerin katkılarıyla elde ettiklerini kaydetti. Karamustafa, “1,5 yıl Erciyes Üniversitesi içinde faaliyet gösterdikten sonra şu anki kampüsümüze geçtik. Şu anda toplam 10 bin 937 öğrencimiz var. Bu öğrencilerden yüzde 83’ü ön lisans, yüzde 13’ü lisans ve yüzde 4’ü yüksek lisans eğitimi alıyor. Üniversitemizde yarıca 260 akademisyen görev yapıyor. Sadece kampüste değil her alanda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Sözde değil özde eğitim yürütüyoruz ” dedi.

“MEVCUT KAMPÜS BİZE YETMİYOR”  

Melikşah Üniversitesi’ne aitken FETÖ soruşturması kapsamında el konulan yerleşkenin Kayseri Üniveriseti için yeterli gelmediğini de belirten Rektör Karamustafa, kampüs alanının genişletilmesi için çalışma başlattıklarını dile getirdi. Karamustafa, “Bu kampüs de bize yetmiyor. İnşaallah genişleme alan çalışmalarına ramak kaldı. 15-20 yıl ilerisini düşünerek kamulaştırma çalışması başlatılmasını planlıyoruz” diye konuştu.  

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, makul olan her taleplerini geri çevirmediği ve bu özel günde gazetecileri burada topladığı için Rektör Karamustafa’ya teşekkür etti. Program, günün anısına KGC Başkanı Kösedağ'a plaket takdimiyle sona erdi.

BGC

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