CHP Milletvekili Arık: 'İşciler haklarını istiyor'

Taşeron firmadan kadroya geçen işçilerin mağdur olduğunu ifade eden Arık, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, bu işçiler sizin eşinize, dostunuza, bürokratlarınıza, bürokratlarınızın oğluna, kızına, damadına, gelinine dağıttınız ballı villa parsellerinden istemiyor. Analarının ak sütü gibi helal olan alın terinin karşılığını istiyor”

CHP Kayseri Milletvekili mağdur kesimlerin sorunlarına dikkat çekmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan KASKİ bünyesindeki işçilerin mağdur olduğunu ifade eden Arık, TBMM’de yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşlerinde çalışan işçilerimiz büyük bir mağduriyet içerisindeler. Taşeron firmada çalışırken asgari ücret artı yüzde 25, artı yemek ve yol parası alıyorlardı. Bu işçiler kadroya geçince artı yüzde 25 kesildi. Yemek ve yol paraları aldıkları ücretin içinde sayıldı. Grev hakları da yok. Bu işçiler açlık sınırının altında yaşıyor. Dar gelirli ve çoğu da icralık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, bu işçiler sizin eşinize, dostunuza, bürokratlarınıza, bürokratlarınızın oğluna, kızına, damadına, gelinine dağıttınız ballı villa parsellerinden istemiyor. Analarının ak sütü gibi helal olan alın terinin karşılığını istiyor”

