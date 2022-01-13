Kayseri SGK İl Müdürü değişti

Son atama kararıyla Kayseri SGK İl Müdürlüğü görevinde değişiklik yapıldı. Melikgazi SGK ilçe müdürüyken başarılı çalışmaları nedeniyle Kayseri SGK İl Müdürlüğü görevine getirilen Hacı Ali Hasgül, 29 Temmuz 2016’dan beri bu görevde bulunuyordu. Hasgül, bakanlık atamasıyla Ankara SGK İl Müdürlüğü görevine atandı. Yerine ise yardımcısı Ahmet Hamdi Güney Kayseri SGK İl Müdürü olarak getirildi.

Başkent’e atanan Hacı Ali Hasgül, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ’yle bağlantılı özel hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının kapatılmasında kritik görevler üstlendi. SGK borç yapılandırmalarında da ilgili kişi ve kuruluşları ziyaret ederek bilgilendirme çalışmaları yaptı. Yapılandırma tahsilatlarında da Kayseri SGK’yı diğer iller arasında ilk sıralara taşıdı.