Kayseri SGK İl Müdürü değişti

Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, başkente atandı. Yerine yardımcısı il müdürü olarak atandı. 

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  • 13.01.2022 18:49
  • Güncelleme: 13.01.2022 18:53
Kayseri SGK İl Müdürü değişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Son atama kararıyla Kayseri SGK İl Müdürlüğü görevinde değişiklik yapıldı. Melikgazi SGK ilçe müdürüyken başarılı çalışmaları nedeniyle Kayseri SGK İl Müdürlüğü görevine getirilen Hacı Ali Hasgül, 29 Temmuz 2016’dan beri bu görevde bulunuyordu. Hasgül, bakanlık atamasıyla Ankara SGK İl Müdürlüğü görevine atandı. Yerine ise yardımcısı Ahmet Hamdi Güney Kayseri SGK İl Müdürü olarak getirildi. 

Başkent’e atanan Hacı Ali Hasgül, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ’yle bağlantılı özel hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının kapatılmasında kritik görevler üstlendi. SGK borç yapılandırmalarında da ilgili kişi ve kuruluşları ziyaret ederek bilgilendirme çalışmaları yaptı. Yapılandırma tahsilatlarında da Kayseri SGK’yı diğer iller arasında ilk sıralara taşıdı.

BGC

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