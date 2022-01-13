Hacı Ali Hasgül'ün yeni görev yeri Ankara oldu
Kayseri SGK Müdürü Hacı Ali Hasgül, bakanlık ataması ile Ankara'ya atandı.
- 13.01.2022 17:43
- Güncelleme: 14.01.2022 16:48
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Kayseri SGK Müdürü Hacı Ali Hasgül, bakanlık ataması ile Ankara’ya atandı.
Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, bakanlığın yaptığı atama ile Ankara SGK İl Müdürlüğüne atandı. Hasgül’ün yerine Kayseri SGK İl Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı Ahmet Hamdi Güney atandı.
İHA
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