Arkadaşını öldüren şahıs 16.5 yıl hapis cezası aldı

Kayseri'de, alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşı Süleyman Köşker'i (35) bıçakla öldürmek suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Korkut (34), 16.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

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  • 13.01.2022 16:45
  • Güncelleme: 13.01.2022 16:47
Arkadaşını öldüren şahıs 16.5 yıl hapis cezası aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2 Eylül 2020'de Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki parkta meydana gelen olayda esnaflık yapan Ahmet Korkut, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Süleyman Köşker ile parkta bir araya geldi. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Korkut üzerinde bulunan bıçakla Köşker'e saldırdı. Süleyman Köşker, göğsünden bıçaklanan hayatını kaybederken, Korkut polis ekiplerince gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Korkut için 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde heyet tutuklu sanık Ahmet Korkut, Korkut'u, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından  'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak cezasını 16.5 hapis cezasına düşürdü.

BGC

Kayseri Gündem
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