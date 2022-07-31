Kayseri Serbest Bölge Gümrük Kapısı İhalesi Yapıldı

Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER) Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Serbest Bölge'nin prestijine katkı sağlayacak ve gümrükleme işlemlerine hız kazandıracak Gümrük Giriş Kapısı için ihale yaptıklarını söyledi.

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  • 31.07.2022 13:04
  • Güncelleme: 31.07.2022 15:52
Kayseri Serbest Bölge Gümrük Kapısı İhalesi Yapıldı
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Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER) Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Serbest Bölge’nin prestijine katkı sağlayacak ve gümrükleme işlemlerine hız kazandıracak Gümrük Giriş Kapısı için ihale yaptıklarını söyledi.

Kayseri Serbest Bölge’de yatırımların hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kayseri Serbest Bölgenin gelişmesi, büyümesi ve daha çok yatırımın buraya gelmesi Kayseri açısından son derece önemli. Kayseri Serbest Bölge Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılayan her geçen gün daha da iyileşen bir bölgemiz. Türkiye’de 18 tane serbest bölge var, bunların içinde en büyük alana sahip olan Kayseri Serbest Bölge. Serbest Bölge Müdürümüze, Gümrük Müdürümüze ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Burada el ele verdik yeni yatırımlar, ihracatlar ve istihdamlar için çalışıyoruz. Bölgede, yeni yollar, kiralanabilir hangarlar, GES, doğalgaz ve alt yapı çalışmaları şuan devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz ihale sonucunda Serbest Bölge’nin gümrük giriş kapısının ve çevresinin tamamen yenilenmesi için 10 firma ile ihale yaptık. Serbest Bölge giriş kapısının yapımı ile araç, kamyon ve TIR girişleri çok rahatlayacak. Günlük yüzlerce TIR, kamyon ve araç girişi var; dolayısıyla buranın nitelikli bir hale gelmesi araç girişlerinin ve gümrük işlemlerinin daha rahat yapılması için bu kapıyı yapacağız. Açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalemizde Hidayet Çelik firması bu ihaleyi aldı. En kısa zamanda başlayıp kısa sürede Kayseri’ye yakışır bir Gümrük giriş kapısını yaparak hizmete açacağız. İhracatı arttırmak ve ekonomimizi büyütmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Şehrimize, Serbest Bölge’mize ve tüm sanayicilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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