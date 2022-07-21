Kayseri semt pazarında fiyatlar yükselişte

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarında sebze ve meyvelerin önceki haftaya göre fiyatlarında değişiklik görülüyor.

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  • 21.07.2022 13:44
  • Güncelleme: 21.07.2022 13:45
Kayseri semt pazarında fiyatlar yükselişte
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bazı ürünlerde fiyatlar yükselirken, bazı ürünlerde sabit kaldı, bazıları ürünlerin fiyatları ise düştü.
Mutfak alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar semt pazarının yolunu tuttu. Sahabiye Mahallesinde her Perşembe günü kurulan semt pazarında bazı ürünlerin fiyatlarının yükseldiği görüldü. Pazar tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzelerin fiyatı şu şekilde: karpuz 4 liradan 5 liraya, kayısı 10 liradan 12.50 liraya, patlıcan 5 liradan 7.50 liraya, kabak 5 liradan 7.50 liraya, salatalık 5 liradan 8.50 liraya, limon 12 liradan 15 liraya, soğan 8 liradan 10 liraya, domates 12.50 liradan 15 liraya, fasulye 15 liradan 20 liraya, sarımsak 15 liradan 20 liraya, mantar 20 liradan 30 liraya yükseldi. 
Fiyatı geçen haftaya göre fiyatı düşen sebze ve meyvelerin fiyatları ise şu şekilde: maydanoz 3 liradan 2.50 liraya, yeşil soğan 5 liradan 2.50 liraya, üzüm 15 liradan 10 liraya, patates 10 liradan 8.50 liraya düştü.
Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: Şeftali 10 liraya, marul 5 liraya, vişne 20 liraya, muz 19 liraya, kelek 5 liradan satılmaya devam etti.

1ha

Kayseri Gündem
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